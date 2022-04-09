Під заваленим будинком ціла сім’я, – очевидець про жахливу ситуацію у Бородянці

Окупанти майже повністю зруйнували село Бородянка на київщині. На одній з головних вулиць села немає жодного вцілілого будинку, а під завалами перебувають цілі сім’ї.

Про це розповів в ефірі 24 каналу керівник Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович, який побував з гуманітарною допомогою у звільнених селах на Київщині.

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Він розповідає, що бачив жахливу картину, а деталі переповіли очевидці. "Наприклад, ціла центральна вулиця, якою ми їхали, – там немає жодного цілого будинку, просто жодного", – каже Андрій Левкович.

Ми зупинилися біля вщент розваленого будинку на в’їзді в Бородянку. Сусідка розповіла нам, що там жила сім’я з 6 людей, і всі вони перебувають під завалами того будинку. І таких історій майже в кожній будівлі,

– заявив очевидець.

За його словами, від великого будинку на 4 під'їзди залишилося лише 2 бокові, двох середніх під'їздів просто немає. "Перед нами рятувальники витягнули тіло літньої людини з-під завалі. Це жахлива картина, важко все передати словами", – додав Левкович.

До слова, голова звільненого селища Бородянка Георгій Єрко розповів, що лише під завалами двох будинків там виявили близько 30 загиблих. Тому є всі підстави припускати, що під завалами будуть сотні жертв.

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