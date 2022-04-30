З-під завалів "Азовсталі" дістають жінок і дітей, є надія, що їх також евакуюють

З-під завалів Маріупольського заводу "Азовсталь" продовжують діставати жінок і дітей, яких невдовзі можуть евакуювати. Також службовці просять забрати й поранених захисників.

Напередодні із оточеного та атакованого ворогом підприємства евакуювали 20 цивільних. Вони невдовзі мають потрапити в Запоріжжя. Про це приблизно о пів на 8 вечора 30 квітня повідомили в полку "Азов".

Детальніше 20 цивільних з "Азовсталі" вдалося евакуювати: вони мають потрапити у Запоріжжя

Людей дістають тросами

Детальніше про ситуацію розповів заступника командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар. Він зазначив, що всі евакуйовані теж були під завалами.

Наразі далі проводиться спеціальна рятувальна операція силами службовців полку "Азов". Ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Надіємося, що цей процес буде далі продовжено,

– доповів службовець.

Він додав, що серед тих, кого дістають є жінки, діти й літні люди. Проте наразі не повідомили, скільки цивільних вже вдалося врятувати.

Просять вивезти поранених

Паламар сказав і те, що є багато поранених українських захисників. Проте поки невідомо, чи вдасться їх також евакуювати.

Це люди, які потребують необхідної медичної допомоги. Наголошую, ми просимо гарантувати виїзд не тільки цивільних, а й поранених,

– підкреслив заступник командира.

Він пояснив, що поки про їхню евакуацію на підконтрольну Україні територію не мовиться. Проте це дуже потрібно зробити якнайшвидше.