З-під завалів у Бородянці дістали тіла 41 людини
20 квітня 2022 , 13:43Читать новость на русском
У Бородянці рятувальники продовжують активно розбирати завали. Станом на 20 квітня вже знайшли 41 загиблого.
Про ситуацію у Бородянці розповів виконувач обов'язків голови селищної ради Георгій Єрко. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Також Єрко припустив, що у селищі можуть знайти ще сотню вбитих. Це люди, яких поховали у дворах та на кладовищах.
10 – 15 днів росіяни не дозволяли з вулиць забирати тіла. Треба було йти до командирів, адже рух по місту був заборонений і людей могли просто розстріляти,
– розповів Єрко.
Також відомо, що близько тисячі будинків у Бородянці зазнали пошкоджень або повністю знищені.
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