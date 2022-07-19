З-під завалів будинку у Слов'янську витягли тіла 2 людей

росія продовжує вбивати мирних і ні в чому невинних українців. Агресор продовжує ракетний терор.

Атак зазнає прифронтовий Слов'янськ. З-під завалів будинку, який зруйнували окупанти, витягли тіла 2 людей.

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Вдарили по приватному будинку

Рятувальники повідомили, що через ворожий удар зруйнувались елементи конструкції приватного житлового будинку. На місці працювали слов'янські рятувальники.

Завали помешкання фахівці вже розібрали. На місці виявили та витягли з під завалів тіла двох чоловіків. Інформацію про них втановлюють.

Також в місті загорівся легковий автомобіль. Пожежу ліквідували. Інформацію про постраждалих та загиблих уточнюють.