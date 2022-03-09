З-під завалів дістали тіло хлопчика: кількість жертв авіаудару по Сумах зросла до 22
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Росіяни 8 березня скинули бомбу на житлові будинки у Сумах. Загинули 22 мирних жителі, багато поранених.
Серед жертв є троє дітей, заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Важливо Обстріл Охтирки: є жертва й щонайменше 14 поранених
Діти були з однієї родини
Спочатку повідомляли про двох загиблих діток, але сьогодні з-під завалів дістали тіло третього хлопчика. Усі вони – з однієї родини.
Будинки зруйновані вщент
Російська бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. Там перебувало 9 людей – ніхто не вижив. Окупанти зруйнували ще 6 будинків зруйновані вщент, також близько 20 – зруйновані частково.
Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей,
– наголосив Живицький.
Зруйновані внаслідок авіаудару будинки / Фото Дмитра Живицького:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!