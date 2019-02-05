Під Києвом вантажівка в'їхала у військовий тягач: рух Житомирським шосе ускладнено

У вівторок, 5 лютого, неподалік від Києва сталося ДТП у якій зіткнулися вантажівка Volvo і військовий КрАЗ. Внаслідок зіткнення водія Volvo госпіталізували з травмою шиї.

Видання "Інформатор", перебуваючи на місці інциденту, повідомило, що через аварію на виїзді з Києва ускладнено рух транспорту. На місці зіткнення автомобілів працюють правоохоронці, слідчі та оперативники, які встановлюють обставини та причини аварії.

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Зазначається, що військовий тягач рухався з Києва Житомирським шосе. У 300 метрах від поста поліції великогабаритна вантажівка Volvo, яка перевозила будівельний вагончик, протаранила військовий тягач КрАЗ. Від удару зім'яло половину кабіни вантажівки. Водій встиг вивернути кермо і скерувати авто у крайній ряд, тому основний удар припав на пасажирську частину, де, на щастя, нікого не було.



Фото "Інформатор"

Дивіться відео: аварія під Києвом