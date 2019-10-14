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      Під Офісом Президента розпочався мітинг через розведення військ на Донбасі: фото

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      Мітинг на Банковій проти розведення військ на Донбасі
      Мітинг на Банковій проти розведення військ на Донбасі / BBCnewsUkrainian

      Кілька сотень активістів вийшли на мітинг "Захисти українців Донбасу!" під Офіс Президента у Києві. Вони вимагають від глави держави Володимира Зеленського не допустити розведення військ на Донбасі.

      Ця акція неполітична. Активісти тримають у руках синьо-жовті та червоно-чорні прапори. 

      Читайте також: Як відзначають День захисника в Україні: найголовніші події – фото, відео

      У протесті беруть участь жителі прифронтової зони, переселенці з Донбасу та учасники бойових дій.

      Активісти встановили великий банер "Рух опору капітуляції. Мир після перемоги". Вони переконані, що не можна допустити розведення військ від лінії розмежування у Петрівському і Золотому, адже тоді туди зайдуть російські окупанти. Це означатиме здачу українських земель та капітуляцію.

      Протести на Банковій через розведення військ на Донбасі / фото BBCnewsUkrainian, Укрінформ

      Також протестувальники виклали стіну з 134 цеглин з назвами прифронтових селищ, які можуть опинитись в небезпеці через розведення військ.


      "Стіна" з 134 цеглин під ОПУ / фото BBCnewsUkrainian

      Згодом активісти планують долучитися до акції "Ні капітуляції!", якаа запланована на 16 годину 14 жовтня у Києві.

      Що важливо знати про розведення військ на Донбасі?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.
      • Загалом розведення сил та засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Києва Розведення військ Офіс Президента Протести
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