Кілька сотень активістів вийшли на мітинг "Захисти українців Донбасу!" під Офіс Президента у Києві. Вони вимагають від глави держави Володимира Зеленського не допустити розведення військ на Донбасі.

Ця акція – неполітична. Активісти тримають у руках синьо-жовті та червоно-чорні прапори.

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У протесті беруть участь жителі прифронтової зони, переселенці з Донбасу та учасники бойових дій.

Активісти встановили великий банер "Рух опору капітуляції. Мир після перемоги". Вони переконані, що не можна допустити розведення військ від лінії розмежування у Петрівському і Золотому, адже тоді туди зайдуть російські окупанти. Це означатиме здачу українських земель та капітуляцію.

Протести на Банковій через розведення військ на Донбасі / фото BBCnewsUkrainian, Укрінформ

Також протестувальники виклали стіну з 134 цеглин з назвами прифронтових селищ, які можуть опинитись в небезпеці через розведення військ.



"Стіна" з 134 цеглин під ОПУ / фото BBCnewsUkrainian

Згодом активісти планують долучитися до акції "Ні капітуляції!", якаа запланована на 16 годину 14 жовтня у Києві.

Що важливо знати про розведення військ на Донбасі?