Під Офісом Президента розпочався мітинг через розведення військ на Донбасі: фото
Кілька сотень активістів вийшли на мітинг "Захисти українців Донбасу!" під Офіс Президента у Києві. Вони вимагають від глави держави Володимира Зеленського не допустити розведення військ на Донбасі.
Ця акція – неполітична. Активісти тримають у руках синьо-жовті та червоно-чорні прапори.
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У протесті беруть участь жителі прифронтової зони, переселенці з Донбасу та учасники бойових дій.
Активісти встановили великий банер "Рух опору капітуляції. Мир після перемоги". Вони переконані, що не можна допустити розведення військ від лінії розмежування у Петрівському і Золотому, адже тоді туди зайдуть російські окупанти. Це означатиме здачу українських земель та капітуляцію.
Протести на Банковій через розведення військ на Донбасі / фото BBCnewsUkrainian, Укрінформ
Також протестувальники виклали стіну з 134 цеглин з назвами прифронтових селищ, які можуть опинитись в небезпеці через розведення військ.
"Стіна" з 134 цеглин під ОПУ / фото BBCnewsUkrainian
Згодом активісти планують долучитися до акції "Ні капітуляції!", якаа запланована на 16 годину 14 жовтня у Києві.
Що важливо знати про розведення військ на Донбасі?
- 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
- Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
- Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.
- Загалом розведення сил та засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі можливе лише після семи днів дотримання режиму припинення вогню.