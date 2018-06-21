Під Радою затримали підлітка зі зброєю: каже, що йшов "стріляти депутатів"

19 червня після сутичок під Верховною Радою правоохоронці затримали в урядовому кварталі 15-річного юнака в амуніції та зі зброєю.

Як інформує прес-служба поліції Києва, хлопця в амуніції та масці на обличчі затримали неподалік від Кабміну, коли він вийшов із таксі і рухався у напрямку будівлі парламенту.

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Під час огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку.



Підлітка зі зброєю затримали біля Верховної Ради

Карабін візуально був схожий на автомат Калашникова. Пояснити, звідки у нього ця зброя, молодик не зміг, сказав, що це його родича.

Як уточнила речниця поліції Києва Оксана Блищик, за фактом затримання молодої особи у масці правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що затриманому всього 15 років і він каже, що "йшов стріляти депутатів".

"Затриманому 15 років. Зброя належить вітчиму. Наразі дитину відпустили до батьків. Нібито нормальне дитя, вчиться, але він сказав, що взяв рушницю і йшов стріляти депутатів", – розповів співрозмовник видання.



Підлітка зі зброєю затримали під Радою

Нагадаємо, 19 червня до Верховної Ради з протестами вийшли люди, які називають себе "шахтарями" та "афганцями". Не обійшлось без сутичок між мітингарями та правоохоронцями.