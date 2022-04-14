Підбитий крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ

Крейсер "Москва" – найдорожча втрата Росії у війні з Україною. Підрахували, що його вартість становила близько 750 мільйонів доларів.

Журналісти розрахували приблизну вартість, порівнявши "Москву" з крейсером того ж класу "Україна". У 1995 році він коштував 720 мільйонів доларів.

До речі З "Москви" в Севастополь доставили 14 моряків: доля інших 496 – невідома

Сума інших втрат окупантів

Раніше найдорожчою втратою для Росії був великий десантний літак Іл-76. Його вартість становила 86 мільйонів доларів.

Опісля йшов великий десантний корабель "Саратов"– 75 мільйонів. ЗСУ вдарили по ньому 24 березня. До слова, "Саратов" також брав участь в окупації Криму в 2014 році.



Ліквідована техніка росіян / Інфографіка Forbes

Як потопили "Москву"

Ввечері 13 квітня у мережі з'явилася інформація, що крейсер "Москва" горить.

У проклемлівських ЗМІ теж повідомляли про це, але без причин інциденту.

Вже 14 квітня в ЗСУ офіційно заявили, що у "Москву" поцілила українська ракета "Нептун".

Крейсер "перекинувся і почав тонути". Цьому посприяли ще шторм і потужний вибух.

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