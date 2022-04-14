Підбитий крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ
14 квітня 2022 , 20:04Читать новость на русском
Джерело:Forbes
Крейсер "Москва" – найдорожча втрата Росії у війні з Україною. Підрахували, що його вартість становила близько 750 мільйонів доларів.
Журналісти розрахували приблизну вартість, порівнявши "Москву" з крейсером того ж класу "Україна". У 1995 році він коштував 720 мільйонів доларів.
До речі З "Москви" в Севастополь доставили 14 моряків: доля інших 496 – невідома
Сума інших втрат окупантів
Раніше найдорожчою втратою для Росії був великий десантний літак Іл-76. Його вартість становила 86 мільйонів доларів.
Опісля йшов великий десантний корабель "Саратов"– 75 мільйонів. ЗСУ вдарили по ньому 24 березня. До слова, "Саратов" також брав участь в окупації Криму в 2014 році.
Ліквідована техніка росіян / Інфографіка Forbes
Як потопили "Москву"
- Ввечері 13 квітня у мережі з'явилася інформація, що крейсер "Москва" горить.
- У проклемлівських ЗМІ теж повідомляли про це, але без причин інциденту.
- Вже 14 квітня в ЗСУ офіційно заявили, що у "Москву" поцілила українська ракета "Нептун".
- Крейсер "перекинувся і почав тонути". Цьому посприяли ще шторм і потужний вибух.
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