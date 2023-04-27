В окупантів плачевна ситуація на фронті, але відступати вони не збираються: чи буде новий наступ
Росіяни можуть піти у новий наступ, який планували ще на кінець лютого, але тоді завадили погодні умови. Тому наразі ворог, ймовірно, намагатиметься поновити свої дії. Хоча ситуація з технікою та іншими ресурсами для цього в окупантів вкрай погана.
Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Михайло Притула. Він наголосив, що іншого виходу у росіян немає.
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"У них немає іншого виходу, як захищати захоплені території. Для цього вони збирають мобілізованих, кидають їх в окопи, щоб просто ті заповнити. Відсутня техніка, сучасні ракети. І зважаючи на те, як готуються позиції для відходу російської верхівки і того ж Пригожина, почувають вони себе не дуже. А ЗСУ стають потужнішими і це видно", – сказав військовий експерт.
Михайло Притула про ймовірний новий наступ росіян: дивитись відео
Росія оголила інші позиції
Значні втрати змусили окупантів перекидати сили з інших стратегічних позицій. Так, у битві під Вугледаром росіяни втратили 155 бригаду морської піхоти. Вона була створена на базі 55, яка охороняла території Росії на Далекому Сході, нагадав Притула. Тепер ці позиції – ласий шматок для Китаю.
Тепер Китаю нічого не заважає захоплювати їхні території, виконуючи рішення компартії. В той же час Росія перекидає війська під Вугледар і намагається атакувати. Нагадаю, якщо спочатку вони (росіяни – 24 Канал) намагалися наступати по всім периметрам, то зараз зосередилися на одному напрямку,
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що кількісно ворог міг накопичити необхідний ресурс своїх військових одночасно для захисту і наступу. Але й Україна теж до цього підготувалася.
Новий наступ росіян: останні новини
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що чергова спроба наступу росіян 31 березня провалилася. Разом з цим американські експерти припускають, що з потеплінням ворог може відновити свої плани. Утім, можливостей для цього не має.
- Тиждень тому ворог поновив спробу наступу на Вугледар. На думку деяких військових оглядачів, це своєрідний "спосіб порятунку" від майбутнього контрнаступу ЗСУ. Однак, ці плани будуть невдалими.
- Крім Вугледару росіяни намагаються відновити наступальні дії на Куп'янському та Лиманському напрямках, атакуючи позиції українських оборонців. Щоправда успіху в цьому не мають.