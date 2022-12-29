Чи піде Зеленський на другий термін: що в Офісі Президента кажуть про майбутні вибори

У 2024 році завершиться термін президента Володимира Зеленського, що означає, що в Україні мають відбутися нові вибори. Однак з огляду на повномасштабну війну виникають питання про те, як вони відбуватимуться і коли.

Відповідь на це питання під час інтерв'ю дав голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Посадовець висловив сподівання, що наступні вибори відбудуться по всій території України після повного звільнення від окупантів.

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Якими будуть вибори і чи буде балотуватися Зеленський

Андрій Єрмак розповів, що зараз в Офісі Президента немає жодних розмов про вибори, адже пріоритетними питаннями є війна та перемога. Однак очільник ОП висловив сподівання, що вибори в 2024 році відбудуться на всій території України. На уточнювальне запитання про вибори на територіях, які 8 років живуть під пропагандою росіян, Єрмак відповів, що це наша земля і на цих територіях доведеться виправляти усі помилки, зроблені від 1991 року.

Водночас щодо тих, хто вже відтепер займається вимірюванням політичних рейтингів у передчутті наступних виборів Андрій Єрмак сказав, що вони почали занадто рано, адже війна ще не закінчилася.

Також у відповідь на питання про другий термін Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що це питання ще не обговорювали. Однак на його особисту думку чинний президент повинен піти на другий термін. Але Єрмак відзначив, що це тільки його особиста думка, а рішення ухвалюватиме Володимир Зеленський тоді, коли вже настане час виборів.

Президентські вибори в Україні в умовах війни

З 2014 року в Україні президентські вибори відбулися двічі, однак, на жаль, не на всій території України. Під час виборів у 2014 році голосування не відбувалося у тимчасово окупованому Криму, а також у низці населених пунктів Донеччини та Луганщини, де Росія за підтримки бойовиків почала війну проти України. Зокрема голосування не проводили у Донецьку, Луганську, Слов'янську, Докучаєвську та інших містах. У Луганській області вибори відбулися тільки на 2 округах з 12, а в Донецькій – на 7 з 22.

Під час виборів 2019 року голосування не відбулося на території тимчасово окупованого Криму та в тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей.