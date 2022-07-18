Підготовка до навчання: окупанти завозять на Південь України російські підручники та дипломи

російські загарбники продовжують вдавати, що їх перебування на Херсонщині та Запоріжжі буде постійним та невідворотнім. При цьому путінські ординці перебувають вже на фінальній стадії підготовки до наступного початку навчального року.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у "військово-цивільних адміністраціях" на Півдні України росіяни та колаборанти вже видали "накази" про початок навчання у школах та вишах з 1 вересня. При цьому навчання, згідно з їхніми планами, проходитиме виключно по російській програмі.

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Станом на 18 липня фактично єдиними проблемами перед стартом навчання є нестача вчителів та небажання батьків вести дітей до "російських" шкіл.

На Запоріжжі вже видали дипломи російського зразка

Для вирішення політичного питання щодо початку навчального року загарбники почали процес вилучення українських підручників з мови, літератури та історії. Натомість окупанти масово завозять на тимчасово окуповані території російські навчальні матеріали.

Крім того, на Херсонщину та Запоріжжя вже приїхали перші студенти з краснодарського педагогічного вишу, яким пообіцяли гарну кар'єру та непогану зарплату за переїзд до окупованих регіонів.

За задумами окупантів, саме вони мають замінити українських вчителів, які не погодилися на співпрацю або взагалі виїхали з власних міст.

Також загарбники організували курси для підготовки педагогів з переходу на нову програму. Зокрема вона передбачатиме припинення вивчення англійської та української мов.

Згідно з наказом російських спецслужб у школах на Херсонщині та Запоріжжі окупанти планують відмовитися від програм "Інтелект" та "Росток".

Батьки та школярі перебувають під шаленим тиском

Паралельно з тиском на педагогів путінські ординці серйозно "обробляють" усіх учнів та їхніх дорослих родичів. Під час численних батьківських зборів, які проходять фактично під дулом автомата, спецслужбісти-загарбники розповідають про "переваги" російської системи освіти. Мовляв, дітям заборонять користуватися інтернетом, через що процес навчання буде більш акцентованим.

Крім того, батькам постійно кажуть про "перспективи дітей, які отримають російські дипломи", а також розповідають про те, що у них фактично немає іншого вибору.

Оскільки ж усі намагання окупантів вмовити більшість жителів Херсонщини та Запоріжжя відправити своїх дітей до шкіл з російським підходом до навчання фактично зазнали фіаско, орки перейшли до тактики залякування. Всіх дорослих, чиї діти з 1 вересня не підуть до школи, обіцяють позбавити батьківських прав.

При цьому росіяни наголошують на тому, що після початку навчального процесу вони не припинятимуть його навіть якщо у містах триматимуть бойові дії. Тобто фактично путінські злочинці збираються тримати дітей у заручниках та використовувати їх як живий щит.