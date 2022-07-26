"Підготовка до найскладнішої зими": Україна звернулася до уряду США щодо "газового ленд-лізу"

Україна звернулася до уряду США щодо "газового ленд-лізу", аби підготуватись до найскладнішої зими та стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 26 липня.

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Ухвалили звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону,

– зазначив Шмигаль

Прем'єр наголосив, що підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв.

За його словами, в умовах тотальної війни проти більшого ворога нашій державі необхідно акумулювати всі можливі ресурси, аби не просто вистояти, а й здобути перемогу.

"Економіка росії більша за українську щонайменше у 8 разів, тому нашій державі необхідно бути в рази ефективнішою й правильно розставляти пріоритети", – додав прем'єр.

Чи вистачить газу взимку

Зараз уряд працює над тим, щоб забезпечити українців достатньою кількістю тепла взимку. Тому загроза перебоїв постачання опалення – мінімальна.

За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаль, українцям для наступного опалювального сезону потрібно від 21 до 24 мільярдів кубометрів газу.

Раніше уряд заявив про план для "Нафтогазу" в забезпеченні збільшення запасів газу у сховищах до 19 мільярдів кубометрів. Розраховуємо на власний видобуток, а також Україна на закупки газу з Європи.

Але голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко зауважив, що зараз газ коштує дуже дорого, тому Україна проводить перемовини з партнерами. За словами Вітренка, для такого запасу потрібно витратити ще 8 мільярдів доларів.

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