"Підготовка до Ukrainian Fashion Week": дизайнер Серж Смолін плете сітки для військових

На тлі агресії Росії українці допомагають Збройним силам, як можуть. Долучився і дизайнер Серж Смолін.

Художник Серж Пайе опублікував фото, як Смолін плете сітки для військових. Світлини з'явилися у фейсбуці.

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"Підготовка до Ukrainian Fashion Week"

"Коли ти відомий український дизайнер! Макраме, так сказать)) #UFW готуємось до нового сезону", – написав він.



Відомий дизайнер плете сітку для ЗСУ / Фото з фейсбуку Сержа Пайе



Макраме від Сержа Смоліна / Фото з фейсбуку Сержа Пайе



Підготовка до Ukrainian Fashion Week / Фото з фейсбуку Сержа Пайе



Так виглядає сітка, яку плете дизайнер / Фото з фейсбуку Сержа Пайе

Повний текст публікації:

Фінальні приготування до нового сезону Ukrainian Fashion Week. Макраме від відомого українського дизайнера Сержа Смоліна.



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