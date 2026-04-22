Про це очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов наголосив під час засідання Ради Коаліції.

Чому це важливо?

За словами Ігоря Терехова, без спрощення процедур підключення обладнання на державному рівні наступний опалювальний сезон може виявитися критичним.

Ми приблизно порахували, що ми витрачаємо часу на 40% більше, ніж могли би витрачати, щоби підключити все це наше когенераційне обладнання. Насправді є практика затягування погоджень. Я дуже хочу, щоб після сьогоднішньої нашої зустрічі цієї практики не було,

– вказав мер Харкова.

Голова АПМГ звернувся до Уряду з вимогою ухвалити окремі рішення для підготовки до наступного опалювального сезону.

Ігор Терехов наголосив, що прифронтові міста та громади потребують окремих державних рішень щодо запуску когенераційного обладнання. За його словами, йдеться не про економічну доцільність, а про забезпечення сталого проходження опалювального сезону — що дозволить людям залишатися у своїх містах. Він закликав вирішити це питання негайно, не відкладаючи на державному рівні.