Біля Мелітополя підірвали залізничний міст: окупанти переганяли ним боєприпаси та зброю

Неподалік від Мелітополя підірвали важливий залізничний міст. Він був вкрай необхідним окупантам, оскільки ним перевозили зброю та боєприпаси.

Про цю подію стало відомо о другій половині дня 3 липня. Проте наразі повідомлення щодо підриву були лише в місцевих телеграм каналах.

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Куди перекидали зброю зірваним мостом

Офіційні джерела поки не підтверджували та не спростовували підрив мосту. Мовиться про залізничну переправу в селі Любимівка. Це ділянка сполучення між Мелітополем та Токмаком.

За даними місцевих журналістів, саме тудою переганяють ешелони техніки та озброєння росіян на лінію фронту. Слід зауважити, що напередодні було зафіксоване значне посилення ворожих підрозділів на Херсонщині.

Ймовірно, туди додаткову техніку підвозили, зокрема, цим мостом. Адже Мелітополь є однією з точок, куди Росія періодично звозить свою розконсервовану техніку. Для прикладу, наприкінці травня туди пригнали кілька десятків танків Т-62.

Раніше вже був схожий підрив моста

Також видання "Ріа Мелітополь" 28 квітня повідомляло про інше руйнування мосту. Тоді це трапилося біля Якимівки, що в Мелітопольському районі. Цей міст же був важливий для доставляння техніки та зброї росіян із окупованого Криму.



Міст, який підірвали 28 квітня / Фото "Ріа-Мелітополь"

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