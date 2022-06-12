"Підірвати гранату і поїхати додому з трьома мультами": окупанти шукають способи втекти з війни
Джерело:ГУР МОУ
Бойовий дух російських загарбників поступово падає до рівня їхньої моралі. Вони дуже бояться загинути та готові навіть завдавати собі поранень.
Російські окупанти не можуть похизуватися бойовим настроєм та готовністю помирати у бою з нашими відважними захисниками та захисницями. Навіть до недалеких росіян після більш як 100 днів війни почало доходити, що в Україні їх чекає лише смерть. Це їх дуже лякає та змушує шукати способи втекти від такої долі.
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Підірвати гранату, отримати поранення та поїхати додому з грошима
Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову двох російських окупантів. Росіяни обговорювали способи, які дозволять їм втекти від війни та від переслідування з боку власного ж керівництва.
Згідно з їхніми умовиводами, єдиний "безпечний" спосіб втекти з війни та поїхати додому – отримати поранення, тобто стати "трьохсотим". Втім, якщо самостріл буде явним, то госпіталі не приймуть таких солдатів та не видадуть "лікарняних".
Але коли настає потреба завдати собі болю та приниження – росіяни завжди знайдуть спосіб та вихід з будь-якої ситуації. Старші "товариші" окупантів розповіли їм про можливість імітувати бойове поранення за допомогою гранати.
Я вчора пропонував гранату підірвати. РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотились". Плитами обкластись, щоб кінцівки стирчали. Здетонувати її та й все. Всім поїхати додому з трьома "мультами" (мільйонами, це гроші, які окупантам обіцяють за отримання бойового поранення),
– сказав один з окупантів.
Окупанти погодилися, що цей план – ідеальний, тому необхідно якомога швидше втілювати його у життя, поки ЗСУ не забрали у них таку можливість.
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