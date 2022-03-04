Підкуп Холодницького: суддя Підберезний попросив передати ЗСУ 3 мільйони з його застави

У Вищому антикорупційному суді 4 березня відбулося слухання щодо підкупу ексочільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. ВАКС ухвалив кілька гучних рішень.

Зауважимо, що у спробі передати хабар екскерівнику САП звинувачують колишнього голову Кіровського суду Дніпра Геннадія Підберезного та екссуддю цього ж суду Наталію Овчаренко. Зараз слухання відбулося щодо Підберезного.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Які рішення ухвалив ВАКС

Колегія суддів задовольнила клопотання адвоката обвинуваченого та зменшила розмір застави із 31 мільйона 360 тисяч 50 гривень до 28 мільйонів 360 тисяч 50 гривень. Решта обов'язків, які встановив суд, залишаються чинними.

Решта обов'язків, які встановив суд, залишаються чинними. ВАКС також задовольнив заяву представника заставодавця, який раніше вніс гроші за обвинуваченого. Таким чином частину сплаченої застави розміром 3 мільйони гривень перерахують на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

До теми Як чиновники, що попалися на хабарі, виставляють себе жертвами

Коротко про справу щодо передачі хабаря з боку Підберезного та Овчаренко

21 вересня 2017 року в кабінеті тодішнього голови САП Назара Холодницького власне й затримали Підберезного та Овчаренко.

За версією прокуратури, вони намагалися дати хабар розміром 50 тисяч доларів, щоб Холодницький закрив справу проти Овчаренко. Вона була фігуранткою справи про хабарництво.



Згодом Печерський райсуд Києва обрав обом запобіжні заходи та призначив заставу по 5 мільйонів гривень. Овчаренко тоді казала, що таких грошей у неї немає. Щодо Підберезного, як виявилося, за нього внесли необхідні гроші. Водночас заставу збільшили.

У лютому 2018 року з’явилася інформація, що він знову вийшов на роботу (оскільки минув термін відсторонення його від посади).