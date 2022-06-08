Підлітка тримають у полоні майже 60 діб: Мелітополі окупанти викрали понад 500 людей

За понад три місяці повномасштабної війни з Україною російські окупанти викрали у Мелітополі понад пів тисячі мирних громадян.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал.

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Когось тримають вже понад 3 місяці

За його словами, навіть коли усі директори шкіл написали заяви про звільнення, того ж вечора чотирьох із них – викрали і посадили в полон. А через три дні випустили десь у полі.

Загалом більш як за три місяці окупації на території нашого Мелітополя викрали більш як 500 людей,

– зазначив Федоров.

Когось тримають три години, а когось – понад три місяці. Навіть є приклад, коли 16-річну дитину тримають у заручниках вже майже 60 діб без жодних причин і не випускають з полону.

"Тож методи росіян майже однакові по всій тимчасово окупованій території в Україні. Окупанти точно хочуть зробити так, щоб, хто мислить по-іншому виїхали з цих територій й не заважали їхній пропаганді та політичному устрою", – додав Федоров.

Окупанти покинули область, але залишились у Мелітополі

Тим часом окупанти спішно покинули блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області. Зараз у селах практично немає російських загарбників. Залишилися вони переважно в Мелітополі.

У самому місті ситуація напружена – окупанти продовжують здійснювати свій терор. Вони залякували та викрадали людей, а також повністю відімкнули мобільний зв'язок та інтернет майже на 5 днів.

Разом з тим поки ворог намагається "взяти все" від міста. Так, в одному з сіл Мелітопольського району, де вирішили скупляти черешню за "смішні гроші" – по 10 гривень за кілограм.

Крім того, окупанти вивезли все зерно з елеваторів, яке тільки було в регіоні.

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