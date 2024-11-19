СБУ та поліція затримали юнаків, які готували теракт з жертвами за вказівками ФСБ

СБУ спільно з Нацполіцією затримала групу юнаків, які працювали на російську ФСБ. Зловмисники підпалювали відділення Укрпошти в Одесі та Миколаєві, а нещодавно влаштували вибухи у Дарницькому районі Києва.

Ба більше, спецслужби також виявили, агентурна група ФСБ також готувала теракт з багатьма людськими жертвами на Півдні України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Національну поліцію України.

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В Одесі затримали агентурну мережу ФСБ

У поліції повідомили, що у середині листопада біля адміністративної будівлі у Дарницькому районі Києва відбувся вибух невідомого предмета. На щастя внаслідок підриву ніхто не постраждав. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що спрацював вибуховий пристрій дистанційної дії, який був начинений цвяхами та шурупами.



Підрив вибухівки у Києві / Фото Нацполіції

За результатами розшукових заходів було встановлено, що до терористичного акту причетний 17-річний підліток, який мешкає на Одещині. Ба більше, після затримання виявилося, що на рахунку неповнолітнього також є 2 підпали відділень Укрпошти – у Миколаєві та Одесі.

Зловмисника вдалося оперативно затримати "на гарячому", коли він придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки. Нині суд відправив зловмисника під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.



Хлопця затримали під час купівлі речовин для нового теракту / Фото Нацполіція

СБУ також викрила й інших членів агентурної мережі – двох одеситів віком 15 і 20 років. Вони також причетні до підпалів та підриву вибухівки. Крім того, стало відомо, що зловмисники готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на Півдні України.

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів віддалено "замикалися" на одного російського куратора ФСБ. Вони потрапили у поле зору російських спецслужб через телеграм-канали, у яких шукали "легкого" заробітку.

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Наразі російського агента 20 років також затримали й тримають під вартою, а ось щодо 15-річного зловмисника – вирішується питання щодо притягнення до відповідальності.

Наразі слідчі СБУ та Нацполіції проводяться за двома статтями Кримінального кодексу України: терористичний акт та умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.