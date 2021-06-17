"Витоку газу не виявили": підлітки в Івано-Франківську могли отруїтись одорантом

8 підлітків з гуртожитку Івано-Франківська 17 червня отруїлись невідомою речовиною. Наразі відомо, що витоку газу у приміщенні не виявили, проте діти могли отруїтись одорантом, який додають до газу.
Відповідну інформацію розповіли на терміновому засіданні комісії ТЕБ і НС 17 червня. Посадовці також вирішили створити робочу групу для розлідування подій.
До теми Район накрив різкий запах: в Івано-Франківську 8 підлітків отруїлися невідомою речовиною
"Витоку газу не зафіксували"
Начальник Івано-Франківського відділення "Івано-Франківськгаз" Андрій Струк заявив, що після отримання виклику працівники приїхали у кодедж за 12 хвилин. Тоді крани перед газовими плитами вже перекрили.
Повністю обстежили приміщення кухні та коридор. Ніде не було зафіксовано витоку газу!
– заявив Струк.
Ймовірна причина отруєння – витік одоранту
У ДСНС розповіли, що "по ознаках було відчутно", що це одорант, який додають до газу.
"Прилади показували відсутність будь-якої речовини, хоча запах одоранту було чітко чути. Зі слів адміністрації коледжу технології та бізнесу, діти отримали отруєння через викид цієї невідомої речовини", – заявив очільник ДСНС в Івано-Франківській області Василь Мацалак.
Він додав, що лікарі встановили, що підлітки отруїлися чадним газом.Зверніть увагу! Одорант транспортують у металевих бочка, які могли розгерметизуватися. Муніципали заявили, що орієнтовно о 22:07 зафіксували вантажівку з ознаками перевезення небезпечних хімречовин. У ДСНС заявили, що саме це може бути однією з причин отруєння дітей.
Стан дітей – середньої тяжкості
За словами глави управління охорони здоров'я міської ради Марії Бойко, дітям нічого не загрожує. Ті підлітки, які перебували у важкому стані вже у середньому.
Діти, які були у закритих приміщеннях, то вони не отруїлися. Діти, у яких були відкриті вікна, то отримали сильне отруєння. Їх було виявлено без свідомості,
– заявила Марія Бойко.
У поліції розповіли, що розглядають різні версії:
- витік речовини під час перевезення;
- розгерметизацію газової мережі.
Поліція відкрила кримінальну справу. Ба більше, у Івано-Франківську створять робочу групу з представників "Івано-Франківськгазу", лабораторного центру, рятувальників та працівників поліції.Важливо! До кінця тижня комісія має зібрати інформацію та обстежити мікрорайон на ймовірність витоку газу.
Отруєння дітей в Івано-Франківську: що відомо
- На вулиці Петлюри і Коновальця в Івано-Франківську вночі містяни відчули різкий запах, схожий на газ.
- Згодом через отруєння невідомої речовиною шпиталізували 8 підлітків із гуртожитку коледжу.
- Тоді повідомили, що підлітки отруїлись невідомою речовиною.
- До ліквідації надзвичайної події залучили 36 осіб та 11 одиниць техніки.
- Мер міста Руслан Марцінків заявив, що через цю ситуацію відбудеться термінове засідання комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.