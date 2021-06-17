"Витоку газу не виявили": підлітки в Івано-Франківську могли отруїтись одорантом

8 підлітків з гуртожитку Івано-Франківська 17 червня отруїлись невідомою речовиною. Наразі відомо, що витоку газу у приміщенні не виявили, проте діти могли отруїтись одорантом, який додають до газу.

Відповідну інформацію розповіли на терміновому засіданні комісії ТЕБ і НС 17 червня. Посадовці також вирішили створити робочу групу для розлідування подій.

До теми Район накрив різкий запах: в Івано-Франківську 8 підлітків отруїлися невідомою речовиною

"Витоку газу не зафіксували"

Начальник Івано-Франківського відділення "Івано-Франківськгаз" Андрій Струк заявив, що після отримання виклику працівники приїхали у кодедж за 12 хвилин. Тоді крани перед газовими плитами вже перекрили.

Повністю обстежили приміщення кухні та коридор. Ніде не було зафіксовано витоку газу!

– заявив Струк.

Ймовірна причина отруєння – витік одоранту

У ДСНС розповіли, що "по ознаках було відчутно", що це одорант, який додають до газу.

"Прилади показували відсутність будь-якої речовини, хоча запах одоранту було чітко чути. Зі слів адміністрації коледжу технології та бізнесу, діти отримали отруєння через викид цієї невідомої речовини", – заявив очільник ДСНС в Івано-Франківській області Василь Мацалак.

Він додав, що лікарі встановили, що підлітки отруїлися чадним газом.

Стан дітей – середньої тяжкості

Одорант транспортують у металевих бочка, які могли розгерметизуватися. Муніципали заявили, що орієнтовно о 22:07 зафіксували вантажівку з ознаками перевезення небезпечних хімречовин. У ДСНС заявили, що

За словами глави управління охорони здоров'я міської ради Марії Бойко, дітям нічого не загрожує. Ті підлітки, які перебували у важкому стані вже у середньому.

Діти, які були у закритих приміщеннях, то вони не отруїлися. Діти, у яких були відкриті вікна, то отримали сильне отруєння. Їх було виявлено без свідомості,

– заявила Марія Бойко.

У поліції розповіли, що розглядають різні версії:

витік речовини під час перевезення;

розгерметизацію газової мережі.

Поліція відкрила кримінальну справу. Ба більше, у Івано-Франківську створять робочу групу з представників "Івано-Франківськгазу", лабораторного центру, рятувальників та працівників поліції.

Отруєння дітей в Івано-Франківську: що відомо

На вулиці Петлюри і Коновальця в Івано-Франківську вночі містяни відчули різкий запах, схожий на газ.

Згодом через отруєння невідомої речовиною шпиталізували 8 підлітків із гуртожитку коледжу.

Тоді повідомили, що підлітки отруїлись невідомою речовиною.

До ліквідації надзвичайної події залучили 36 осіб та 11 одиниць техніки.

Мер міста Руслан Марцінків заявив, що через цю ситуацію відбудеться термінове засідання комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

До кінця тижня комісія має зібрати інформацію та обстежити мікрорайон на ймовірність витоку газу.