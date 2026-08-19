Як повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області, подія сталася в Нерубайській громаді.

Подробиці знущань та розслідування

Слідчі з'ясували, що однокласниця покликала 11-річного хлопчика на прогулянку й привела його до укриття, де на нього вже чекала група підлітків. Про злочин поліцейським повідомила мати потерпілого лише через кілька днів після інциденту.

Усередині укриття 13-річний хлопець через образу на молодшого школяра почав бити й душити його. Нападник також змушував дитину ставати на коліна та просити вибачення.

Знущання тривали кілька годин поспіль на очах у інших дітей, які фіксували все на камери своїх мобільних телефонів.

Потерпілий дістав різноманітні тілесні ушкодження, проте спочатку боявся розповісти про це рідним через погрози кривдника. Правоохоронці кваліфікували подію як катування та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 127 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну для встановлення ступеня тяжкості отриманих дитиною травм. За результатами розслідування буде надано правову оцінку діям кожного учасника події.

Закликаємо батьків уважно ставитися до дітей, звертати увагу на зміни в настрої та поведінці, цікавитися самопочуттям. У разі виявлення проблем одразу звертайтеся за допомогою,

– наголосили правоохоронці.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Одесі розслідують напад чоловіка у формі на неповнолітнього. Тоді слідчі порушили справу за статтею про побої.