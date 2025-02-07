Підлітки побили 19-річного юнака, а їхні подруги знімали це на відео: деталі про напад у Києві

На Оболоні у Києві група підлітків напала на 19-річного хлопця. Поліція оголосила підозру чотирьом фігурантам.

Група підлітків з акаунту дівчини в інтернеті пропонували жертві зустрітися і напали на нього, коли він погодився та прийшов на визначене місце. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

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Які деталі розповіли у поліції

За даними правоохоронців, юнак познайомився в інтернеті з 15-річною дівчиною та домовився з нею про зустріч, не здогадуючись про її справжній вік. Прибувши на місце, він несподівано став жертвою нападу: група підлітків у балаклавах накинулася на нього, побила та завдала ударів металевим ланцюгом. Один із нападників також відібрав у хлопця мобільний телефон.

Поліцейські швидко встановили всіх причетних. Серед них – четверо юнаків віком 14 – 15 років, які безпосередньо брали участь у побитті, а також дві 15-річні дівчини, що фільмували подію на телефон. Саме одна з них була ініціаторкою зустрічі з потерпілим.

Нападникам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та одному з них – у вчиненні грабежу,

– повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Києві група підлітків побила хлопця ланцюгами та вихвалялася відібраним телефоном у соцмережах.