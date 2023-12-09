На Львівщині в училищі підлітки влаштували "боксерський клуб": що каже поліція

В одному з училищ Золочівського району на Львівщині підлітки влаштували "боксерський клуб". Шириться ролик, де юнаки б'ють один одного. За справу вже взялись правоохоронні органи.

У суботу, 9 грудня, анонімні телеграм-канали повідомили, що в одному з навчальних закладів Львівської області неповнолітні займаються побиттям одне одного. У коментарі 24 Каналу речниця ГУНП регіону Світлана Добровольська прокоментувала ситуацію.

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Несанкціонований "боксерський клуб"

Спікерка Національної поліції Львівської області констатувала, що правоохоронні органи встановлюють всі обставини того, що відбулося в училищі у Золочівському районі. За її словами, наразі ідентифіковують відповідних осіб.

Триває перевірка,

– констатувала Добровольська.

Власне, на відео, що поширюють у мережі можна побачити близько десятка підлітків. Вони, очевидно, у підвальному приміщенні з боксерськими рукавицями й без них гамселять одне одного. Окрім того, хтось палить цигарки.

В училищі на Львівщині неповнолітні б'ють одне одного / Скриншоти 24 Каналу з відео, що поширили телеграм-канали

Неповнолітні і кримінальні новини: останнє

У селі Кропивник Івано-Франківської області у дворі одного з будинків знайшли тіло немовляти. Правоохоронці взялись ідентифіковувати матір дитини. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу, у ній йдеться про умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Також цими днями в одному із селищ Київської області між підлітками сталася бійка. Відповідне відео поширили в мережі телеграм-канали. У правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Окрім того, нещодавно у Київській області поліція затримала батька за підозрою у зґвалтуванні своєї 9-річної доньки. Як зазначають правоохоронці, йому загрожує до 15 років ув'язнення за частиною 4 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Про відповідний факт поліцію проінформувала матір неповнолітньої.

З етичних міркувань та того факту, що на ролику неповнолітні,заблюрив обличчя та публікує скриншоти, а не оригінальне відео. Водночас редакція закликає утриматись від поширення матеріалів, що можуть нашкодити цим підліткам, зробивши їх впізнаваними.