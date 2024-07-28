У Румунії підліток підпалив школу, щоб привернути увагу батьків

У Мехединці, що на заході Румунії, 14-річний хлопець підпалив будівлю школи. Виявилося, що причиною стало непорозуміння з батьками.

Правоохоронці відкрили розслідування, у ході якого встановили деталі умисного підпалу. Наразі дитина госпіталізована до диспансеру та проходить психіатричну експертизу.

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Підпал школи в Румунії

Як розповіли ЗМІ, на місці пожежі слідчі виявили 14-річного хлопця із запальничкою та легкозаймистими речовинами.

Вже на допиті підліток зізнався, що вдався що підпалу школи через непорозуміння з батьками та щоб привернути до себе їхню увагу. Батьки неповнолітнього були у Франції та нещодавно повернулися до країни, через що хлопець почувався знехтуваним.

Хлопцеві загрожує кримінальна відповідальність за скоєне – до 7 років позбавлення волі. Психологічна експертиза має показати, чи є осудним хлопець.

До слова, нещодавно в Україні затримали групу вербувальників паліїв, які за вказівкою російської ФСБ здійснювали пожежі на території ЄС. Достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також планувався підпал гуманітарного центру.