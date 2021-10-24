Підліток на Touareg врізався у дерево: четверо загиблих

На Херсонщині сталася моторошна ДТП за участі неповнолітніх. 15-річний хлопець не впорався з керуванням і дрізався у дерево.

Внаслідок зіткнення загинули водій і три його пасажири. ДТП сталася близько першої ночі 24 жовтня.

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За кермом був підліток

Аварія сталася між селами Давидів Брід та Мала Олександрівка Бериславського району. Volkswagen Touareg, яким керував 15-річний хлопець, врізався у дерево.

Водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Ще двоє пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості.



Позашляховик влетів у дерево

У салоні автомобіля, окрім водія, перебували 5 пасажирів. Односельці, яким було лише 15, 20 та 21 рік, разом з водієм загинули на місці ДТП.

Ще двох 17-річних пасажирів забрали у центральну лікарню з травмами різного ступеню тяжкості.

Подію кваліфікували за частиною 3 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі встановлюють усі обставини аварії.

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