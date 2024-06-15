У Києві підліток вдарив безпорадного пенсіонера: що кажуть у поліції

У одному з київських телеграм-каналів з'явилося відео, на якому підліток у під'їзді багатоповерхівки провокує конфлікт з літнім чоловіком та б’є його ногою. Правоохоронці повідомили, що вже склали на батьків 14-річного хлопця адмінпротокол.

Повідомляється, що конфлікт стався на тлі особистої неприязні неповнолітнього. Правоохоронці провели з під бесіду та попередили про наслідки таких дій.

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Побиття пенсіонера

Правоохоронці розповіли, що дізналися про інцидент з соціальних. Слідчі встановили всі деталі.

Юнак проживає в одному будинку з дідусем та зневажливо ставиться до нього. Побачивши чоловіка на сходовому майданчику, підліток спочатку почав виганяти пенсіонера на вулицю, а потім вдарив його ногою. Подію на камеру фільмувала подруга неповнолітнього, після чого відео стало надбанням соцмереж,

– вказали у поліції.

Хлопець напав на пенсіонера у під'їзді будинку / фото поліції

У п'ятницю, 14 червня, правоохоронці запросили 14-річного киянина разом з батьками до управління поліції для надання пояснень. Там підлітку провели виховну бесіду щодо неприйнятності образливого ставлення до інших. Вони зазначили, що воно має наслідки у вигляді адміністративної або кримінальної відповідальності.

Підлітка та батьків запросили до відділку / фото поліції

На матір підлітка співробітники поліції склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків. Інформацію передали до соціальних служб і навчального закладу, з метою проведення подальшої виховної роботи.

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