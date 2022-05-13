"Підмосков'є": біля "луганської Чорнобаївки" ЗСУ знищили катер окупантів

Збройним Силам України вдалося потопити катер окупантів на Луганщині. Росіяни його використовували під час форсування Сіверського Дінця.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час національного телемарафону, передає 24 канал. Все сталося поблизу "нової Чорнобаївки" – селища міського типу Білогорівка, що в Луганській області. Важливо додати, що фотографію знищеного катера наразі не публікували.

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Катера більше немає

Поблизу Білогорівки окупанти вже кілька разів намагалися звести понтонну переправу та форсувати Сіверський Донець. Кожного разу українські військові успішно її руйнували разом з окупантами.

Загалом, за словами Гайдая, ЗСУ знищили майже 90 одиниць техніки. Серед них – катер окупантів.

Це наша "луганська Чорнобаївка". Там знищили майже 90 одиниць техніки, декілька понтонів, катери навіть потопили. Ми його назвали "Підмосков’є". Бо він маленький, на "Москву" не тягне, – жартує Сергій Гайдай.

За даними бійців з 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, окупанти 9 разів намагалися переправитися через Сіверський Донець за кілька днів. Одного разу їм частково це вдалося. Однак українські захисники так добре спрацювали, що росіяни тікали. Загалом вони знищили цілу батальйонно-тактичну групу окупантів.

Яка ситуація на Луганщині

Ситуація досить складна. За словами Сергія Гайдая, російські окупанти обстрілюють міста без прив’язки до військових об’єктів – прилетіти може куди завгодно. Є інші серйозні проблеми: немає зв’язку, електрики, газу й води. Загарбники розбомбили як магістральні газові труби, так і інфраструктуру водоканалів.

Працівники ДСНС та інші організації допомагають розвозити місткості з водою до населених пунктів. Місцева влада робить усе можливе, щоб у жителів постійно була питна вода.

Гайдай також прокоментував свою нещодавню заяву, що за добу там зафіксували проходження близько 2 тисяч одиниць ворожої техніки.

Росіяни загалом намагаються виконати два важливих для них завдання: перерізати трасу Лиман – Бахмут з боку Попасної та Білогорівки, а також – взяти Лисичанськ, після якого зможуть обстрілювати Сєвєродонецьк, хоч вони й так намагаються захопити місто. Підрозділи Збройних Сил відважно відбивають атаки окупантів.

Але дивіться, ми реально 3 місяць стримуємо величезну навалу орків на Луганщині, які нікуди не можуть пробитися – ні до Харкова, ні далі на Донецьку область. Наші військові роблять просто титанічну роботу, – розповів Гайдай.

Тактика росіян, як зазначив очільник Луганської ОВА, не змінилася. Все те ж "баби єщьо нарожают". Інколи приїжджають з таких міст, що навіть у перехоплених розмовах чути, як вони шоковані з доріг, лікарень та інших об’єктів.

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