У Підмосков'ї був гучний вибух: кажуть "спрацювала ППО"

Ранок 21 серпня у Росії виявився неспокійним. У Підмосков'ї чули гучний вибух, а також бачили сліди "бавовни".

Російські телеграм-канали пишуть, що ППО нібито спрацювало під Звенигородом у Підмосков'ї, повідомляє 24 Канал. Окупанти фантазують про збиття якогось безпілотника.

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У Росії чули кілька вибухів

Очевидці повідомляють про гучну "бавовну" в небі.

Згодом у російському міноборони заявили, що буцімто сили ППО знищили якийсь український безпілотник над Істринським районом Московської області.

Водночас жителі російського Одинцовського району повідомляють про кілька вибухів у небі.

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Мер Москви Сергєй Собянін раптом заявив, що силами ППО буцімто збито безпілотник на підльоті до Москви. За його словами, руйнувань і постраждалих начебто немає.

Росіянам довелося закрити аеропорти

В останні тижні польоти з російських аеропортів стали нестерпними. Річ у тім, що окупантам чи не щодня доводиться закривати небо над аеропортами через атаки дронів. Відтак, пасажири не можуть ні вилетіти, ні приземлитися.

Так, зранку 21 серпня росіяни закрили небо над усіма аеропортами Москви нібито через дрон. Окупанти традиційно оголосили режим "Килим".

В Аеропорту "Домодєдово" нібито для забезпечення додаткових заходів безпеки ввели "тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків".

Окрім того, рейс "Аерофлоту" з Єкатеринбурга замість московського "Шереметьєво" приземлився у Казані. У "Внуково" не приймали і не відправляли рейси. Також частину рейсів перенаправили в інші аеропорти.

Потужний вибух у Курську