У Підмосков'ї горить завод "Електроізоліт": у полум'ї – три тисячі квадратних метрів

У Хотьково під Москвою спалахнула пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів "Електроізоліт". Попередньо, вогонь охопив просочувальний цех.

Площа пожежі – 3 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів "Електроізоліт"

У місті Хотьково в Московській області виникла серйозна пожежа на території підприємства "Електроізоліт". Вогонь охопив дах одного з корпусів.

За інформацією російських ЗМІ, пожежа сталася саме на даху цеху просочення тканин. Вогонь охопив 3 тисячі квадратних метрів площі. Евакуйовано 34 особи.

Вони також зазначають, що завод спеціалізується на виготовленні електроізоляційних систем – відповідно, там багато горючих матеріалів.

Пожежа на заводі "Електроізоліт" / відео росЗМІ

Попередньо, постраждалих немає. Про причини пожежі поки що інформації немає.

Пожежі в Росії: останні новини

Сьогодні також в Росії горіло військове підприємство "Уралмаш" в Єкатеринбурзі. Як пишуть у мережі, вогонь спалахнув на складі, де зберігаються лакофарбові матеріали. Рятувальники попереджають про можливість вибуху та широкого поширення полум'я.

Вранці 23 березня НПЗ у Саратові атакували українські дрони. У росЗМІ заявили, що безпілотник буцімто придушили силами РЕБ, але він упав на територію підприємства. Внаслідок цього там виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів.

Трохи раніше також повідомляли, що в Бєлгороді після вибухів над містом почав здійматися дим. Місцеві телеграм-канали писали, що пожежа спалахнула у приватному секторі. З публікації російського міноборони стає зрозуміло, що пожежа виникла внаслідок роботи російської "пе-ве-о".

"Електроізоліт" - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.