Підозра міністру агрополітики: як це вплине на позицію західних партнерів

Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського підозрюють у заволодінні державною землею. Це не перший скандал із топовим чиновником, і досі західні партнери реагували на подібні інциденти досить стримано або взагалі не реагували.

Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що подібні скандали навряд чи вплинуть на імідж України перед західними партнерами. Вони до певної міри адаптувалися до того, що українські правоохоронні органи активно працюють над виявленням як тих подій, які мають корупційний характер у період правового режиму воєнного стану, так і тих корупційних подій, які мали місце до нього.

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Потрібне рішення суду

Політолог зауважив, що Микола Сольський попри те, що отримав повідомлення про підозру, поводиться доволі гідно та говорить про те, що готовий співпрацювати.

Про його відсторонення мова поки що не йде. І це є закономірним і зрозумілим, тому що людина є невинуватою у вчиненні злочину до того моменту, поки вирок суду не набуде законної сили,

– підкреслив Вігірінський.

На його думку, враховуючи специфіку підозри, про яку повідомляє НАБУ, є не стільки момент безпосередньо корупції, пов’язаної чи прив’язаної до Міністерства аграрної політики, яке він очолює, а момент юридичного конфлікту, пов’язаного із переглядом рішень судів в адміністративній чи цивільній сфері.

Інтерпретувати не треба

Те, що органи досудового розслідування називають "схемою заволодіння", з формальної точки зору бізнесмена виглядає вирішеною юридичною суперечкою, на базі якої ухвалювалося рішення судів загальної юрисдикції включно з вищими інстанціями.

Тобто з формального погляду пан Сольський говорить: "Так в чому проблема?". Державне підприємство, що встановлене судовими рішеннями, права на землі не мало, його набули відповідні фізичні особи. І фізичні особи передали його в оренду. Скрізь цивільноправові угоди, тож жодної мови про заволодіння не повинно бути,

– наголосив політолог.

Він додав, що не треба цей випадок інтерпретувати як доконаний факт корупційного діяння. У судову практику України, яка має вирішувати суперечки в порядку господарського судочинства чи цивільного судочинства, після прийняття вищими судами рішень втручається кримінальна юстиція.

Вона заплющує очі на ці рішення і каже: "А ми вважаємо, що тут є злочин",

– сказав Андрій Вігірінський.

Він підсумував, що суд може обрати запобіжний захід для Сольського. В такому рішенні буде відображена фабула ширшого характеру, ніж та, яка наразі є в матеріалах НАБУ. А на базі інформації, яка буде відображена в судовому рішенні, або ж фактологічному відображенні, можна вже казати про факт злочину або його відсутність.

Що відомо про підозру Сольському