НАБУ і САП викрили організацію, що продавала конфісковані нафтопродукти: збитки сягають мільярда

Правоохоронці викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014 – 2018 роках Україна отримала збитки на майже мільярд гривень. Зокрема, у ній брав участь топпосадовець адміністрації президента тих часів.

Зазначається, що 12 лютого працівники СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до Сергія Пашинського. Саме про нього йде мова – екснардепу оголосили підозру.

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Підозра зловмисникам

У 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Саме ними вирішив заволодіти один з підприємців, який на той час був посадовцем Адміністрації президента. Зазначається, що СБУ та НАБУ завершили розслідування справи – 12 лютого підозру оголосили підозри декільком особам:

колишньому топпосадовцю Адміністрації президента України, співорганізатору;

підприємцю, співорганізатору злочинної організації;

4 членам організації.

Повідомляється, що зловмисники передали конфісковані нафтопродукти для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. Однак керівники останнього були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата – воно продало сировину за заниженими цінами організатору.

При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні,

– зазначили у НАБУ.

Загальна сума збитків через діяльність злочинної організації становить 967 мільйонів гривень.

НАБУ та САП викрили схему, що завдала збитків на мільярд гривень / САП

Про кого мова

Згодом стало відомо, що мова йде про екснардепа Сергія Пашинського. З 5 березня по 10 червня 2014 року він був тимчасово виконуючим обов'язки голови Адміністрації президента України. Зранку 12 лютого до екснардепа додому з обшуками навідалися СБУ та НАБУ. Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

Обман покупців та замовників.

Слідство переконане, що Пашинський забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів.

Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.