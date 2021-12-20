Підозра Порошенку в держзраді: в СБУ розкрили подробиці справи

Олександр Турчинов розповів, що п'ятому українському президенту Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Служба безпеки України розповіла деталі.

Зауважимо, що інформація про оголошення підозри Порошенку з'явилася 20 грудня.

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СБУ розповіла подробиці про підозру Порошенку в держзраді

Як розповів начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець, впровадження розпочинали розслідувати співробітники Служби безпеки України, однак згодом його передали у ДБР. За словами Швеця, трьом особа раніше вже повідомили про підозру, а 20 грудня підозру отримав і нардеп та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Хочу сказати, що це була системна робота. Але вона ще не завершена. Кримінальне провадження розслідується. Ми інформуватимемо про подальші деталі,

– сказав начальник Головного слідчого управління СБУ.

Начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч зазначив, що СБУ та ДБР зібрали достатньо доказів, які стали підставою для повідомлення про підозру Петру Порошенку. Екслідера України звинувачують у:

держзраді;

сприянні діяльності терористичних організацій.

Порошенка підозрюють у тому, що він у 2014 – 2015 роках, перебуваючи на посаді президента України, використовував свої повноваження вжив незаконні заходи до розірвання наявних торгівельних зв'язків України на постачання вкрай необхідного тоді вугілля з Південно-Африканської республіки.

Одночасно з цим на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з непідконтрольних територій. У СБУ наголосили, що у такий спосіб Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від представників Росії. Служба безпеки вбачає у цих діях ознаки підривної діяльності суверенітету України.

Окрім цього, після укладених контрактів підозрюваний та інші співучасники здійснили матеріальне сприяння діяльності терористичних організацій на суму понад 200 мільйонів гривень,

– додав Анатолій Буліч.

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До речі, на сайті політсили Петра Порошенка вказано, що він поїхав у Польщу та Туреччину. Олександр Турчинов заявив, що влада нібито знала про його заздалегідь заплановані зустрічі з вселенським патріархом та європейськими лідерами. Та в ДБР все одно пішли на вручення йому повістки на черговий допит.

Що цьому передувало

20 грудня п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили підозру в державній зрадію Спочатку цю інформацію оприлюднив Олександр Турчинов. Він же назвав справу сфабрикованою.

Також Турчинов заявив, що підозру Порошенку підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова. Нібито це зробив "її заступник з прізвищем Симоненко". Підозру нардепу могли направити поштою, оскільки зараз він перебуває за межами країни.

Згодом 24 каналу в правоохоронних органах підтвердили інформацію про оголошення Петру Порошенку підозри.

За словами Турчинова, мовиться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років. На думку політика: "Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни".

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