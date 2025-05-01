У Харкові працівник ТЦК отримав підозру від поліції за те, що вдарив чоловіка в живіт
- Співробітник Харківського ТЦК отримав підозру у вчиненні хуліганства за застосування фізичної сили під час перевірки документів.
- Інцидент стався на вулиці Харкова, де працівник ТЦК вдарив цивільного, що призвело до початку кримінального провадження.
Працівників ТЦК, які порушують правила оповіщення та мобілізації громадян, почали притягувати до відповідальності. Так підозру за надання тілесних ушкоджень чоловікові під час перевірки документів отримав співробітник Харківського ТЦК і СП.
Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області. Правоохоронці підозрюють службовця у вчиненні хуліганства.
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Працівник ТЦК отримав підозру
Поліцейські під час моніторингу соціальних мереж 11 травня виявили відео, на якому член групи оповіщення Харківського ТЦК і СП вдарив у живіт цивільного чоловіка. Фізичну силу проти затриманого люди у військовій формі застосували під час перевірки документів.
Правоохоронці встановили, що інцидент відбувся на одній з вулиць Харкова. Під час спілкування між працівниками ТЦК та місцевим мешканцем виник конфлікт. У якийсь момент чоловік у формі вдарив того, чиї військово-облікові документи перевіряв.
Вдалося встановити й особу потерпілого. Це вчитель історії з Харкова. Із заявою про застосування сили з боку працівників ТЦК він звернувся до поліції.
Працівник ТЦК вдарив цивільного в Харкові: дивіться відео
Поліціянти відреагували на подію та внесли цей факт в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Проти співробітника Харківського ТЦК розпочато кримінальне провадження.
За скоєне працівнику ТЦК та СП може загрожувати до п’яти років обмеження волі. У поліції Харківської області зазначили, що в межах чинного законодавства правоохоронці реагують на сигнали про можливе порушення прав громадян.
Нагадаємо, в обов'язках працівників ТЦК і СП немає затримання так званих "ухилянтів". Відомство лише має координувати мобілізаційний процес. Однак речник Полтавського ТЦК Роман Істомін зазначив, що працівникам іноді доводиться затримувати людей через "недотримання ними правил військового обліку".