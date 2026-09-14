Нардеп Железняк припустив, що далі може бути з підозрою Кривоносу

Вже колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко сьогодні вранці повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Однак офіційні документи так і не були вручені адресату, тому юридично цю ситуацію можна розв'язати одним способом.

Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, зазначивши, що тут не обійдеться без правильного рішення нового генпрокурора.

Що далі може бути з підозрою Кривоносу?

Народний депутат від парламентської фракції "Голос" підкреслив, що ситуація з оприлюдненням підозри у соцмережах та подальшим виїздом посадовця за кордон виглядає незавершеною та вимагає процесуального врегулювання. Саме новий виконувач обов'язків має ухвалювати рішення безпосередньо у правовому полі.

Новий генпрокурор має просто всі ці листи відкликати й далі не ганьбитися. Це єдиний механізм, який може бути. Однак для цього треба з'ясувати, хто в нас взагалі за що там відповідає,

– підкреслив нардеп.

Зауважте! Тим часом сам Кривонос заявив, що не отримував жодного паперового документа з підозрою. Зокрема, його ніхто не привозив до приміщення НАБУ чи САП.

Хто відповідальний за дії Кравченка?

Нардеп від парламентської фракції "Голос" також звернув увагу, що за дії вже колишнього генерального прокурора несе абсолютну політичну відповідальність одна людина. Мовиться саме про Володимира Зеленського.

Хто це все зараз буде "прибирати"? Що буде з підозрами? Як це пояснити міжнародним партнерам і громадянам України? Це виглядає дуже погано,

– сказав він.

Железняк додав, що партнери нашої країни та українці зараз мають отримати не анонімні пояснення від будь-якого чиновника з Офісу Президента, а план дій від президента.

Железняк про підозру Кривоносу: дивіться відео