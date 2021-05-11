Підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, однак "не змогли", – ЗМІ

Слідчі Служби безпеки України мали вручити підозру проросійському народному депутату Віктору Медведчуку ще 9 травня. Однак з певних причин правоохоронці "не змогли" це зробити.

Про те, що підозру куму Володимира Путіна мали вручити раніше, видання пише з посиланням на високопоставлені джерела в правоохоронних органах.

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Змінена дата оголошення підозри Медведчуку

9 (травня – 24 канал) він повернувся до України на літаку, кілька разів він змінював дату вильоту. Після прильоту його машину дорогою з аеропорту зупинити не вдалося. Потім він пішов на мітинг, і слідчі вирішили не створювати "картинку",

– зазначило джерело.

Оскільки 10 травня не працювали суди, весь процес почався 11 травня. За словами співрозмовника видання, легально виїхати з України Медведчук не міг, тому "або він тут, або хтось йому "допоміг" виїхати".

Що казав про місце перебування кума Путіна Баканов

Голова СБУ Іван Баканов на брифінгу повідомив, що Медведчук перебуває на території України. Однак наразі правоохоронці встановлюють, де саме. Водночас соратник кума Путіна Тарас Козак – у Росії.

Обшуки та підозра Медведчуку й Козаку