Підозрюваний у вбивстві британського депутата виявився сином ексрадника прем'єра Сомалі
Джерело:The Times
У Великій Британії 15 жовтня під час зустрічі з виборцями вбили депутата Девіда Еймесса. Поліція одразу ж затримала нападника – 25-річного чоловіка з сомалійським корінням.
Згодом стало відомо, що зловмисник є сином колишнього радника прем'єр-міністра Сомалі. Відповідну інформацію підтвердив його батько Харбі Алі Куллане.
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Ввечері 16 жовтня, виступаючи у домі своєї сестри на півночі Лондона, він сказав: "Я відчуваю сильну травму. Це не те, чого я очікував або навіть мріяв".
Що ще відомо про Алі Харбі Алі
За даними ЗМІ, він нетривалий час був пов'язаний з державною програмою Prevent ("Запобігання").
Її мета – запобігти залученню людей у тероризм. Чи був Алі Харбі Алі причетний до нього, невідомо.Зверніть увагу! У силових структурах повідомили, що вивчають можливі зв'язки підозрюваного у вбивстві політика з радикальним ісламізмом.
Вбивство депутата у Великій Британії
- У Великій Британії 15 жовтня вбили депутата від Консервативної партії Девіда Еймесса.
- Його кілька разів ударили ножем у методистській церкві під час його зустрічі з виборцями.
- Еймесс був членом парламенту майже 40 років — з 1983, у нього залишилися 5 дітей.