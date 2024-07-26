Підозрюваний у вбивстві Фаріон міг готувати нові замахи: шукав адреси політиків в інтернеті
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон шукав інформацію про інших політиків після вбивства Ірини Фаріон та міг готувати наступний напад.
Про це свідчать дані з телефону підозрюваного, повідомив керівник МВС Ігор Клименко під час брифінгу сьогодні, 26 липня, інформує 24 Канал.
Дивіться також У МВС показали кулю, яку знайшли на місці вбивства Фаріон
Підозрюваний міг готувати нові замахи
Зокрема, у телефоні хлопця знайшли історії пошуку місць перебування депутатів, у тому числі проросійських, інформації про засідання місцевих облрад тощо.
За словами Клименка, ці дані він почав шукати через 2 дні після вбивства Фаріон.
Це його психологічний портрет. Тобто через півтора дня він відійшов від того, що зробив і, можливо, готував наступну акцію,
— сказав Ігор Клименко.
За інформацією від правоохоронців, новою жертвою підозрюваного міг стати нардеп Максим Бужанський.18-річному хлопцю оголосили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сьогодні, 26 липня, о 13:00 Галицький районний суд Львова обере йому запобіжний захід.