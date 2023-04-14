Можливо, їх підсунули, а він – "герой", – ексгенпрокурор про підозрюваного в "зливі" документів

У США знайшли винного у "зливі" документів. Однак не можна відкидати й версію того, що цей "злив" був запланований, а отже і винний – "герой".

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник і виконувач обов'язків генерального прокурора України (у 2019 – 2020 роках) Віктор Чумак. У США вже затримали підозрюваного у "зливі" даних.

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Можливо, цей чоловік – "герой"

Чумак розповів, що в цій ситуації все може бути. Можливо, цей чоловік – людина недалека й хотів похизуватись перед друзями, яким рівнем інформації він володіє. Можливо, це величезна гра, і ми бачимо "героя", і лише згодом дізнаємось його роль.

Там є документи різного характеру. Є документи, які просто взяті з відкритих джерел і про які ми дуже багато знали. Є документи, які можна визначити, як певну розвідувальну інформацію, але без джерел цієї інформації й аналітики,

– зазначив заступник і виконувач обов'язків генерального прокурора України (у 2019 – 2020 роках).

Там є речі, які зачіпають, зокрема, й нас. Мовляв, наші наради прослуховували тощо. Однак США виділяють величезні кошти Україні й хочуть контролювати їх. Тим паче нині керівництво не ділиться всіма планами зі США, й, як бачимо, можливо, й на краще.

Чумак про підозрюваного в "зливі" документів: дивіться відео

Позиція української розвідки

Начальник ГУР України Кирило Буданов заявив, що головний бенефіціар витоку – Росія. Апелювати цій тезі не слід. Однак слід зауважити, що інформація, яка міститься в "зливі", шкодить Росії, а не дає їй позитив. Хочеться, аби це дійсно була набагато глибша операція, ніж простий "злив".

"Мені хочеться, щоб це була абсолютна глибша й тонша гра", – зауважив Чумак.

Затриманий за "злив" даних: що відомо