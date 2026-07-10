Підозрюваному у побитті поліцейських під час сутички з ТЦК у Львові обрали запобіжний захід

У Львові суд обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на правоохоронців під час конфлікту з представниками ТЦК. Чоловіка взяли під варту.

Про це пише Суспільне.

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Що відомо про запобіжний захід, який обрали підозрюваному?

10 липня Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на двох поліцейських під час конфлікту з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його взяли під варту на 60 діб.

За даними слідства, інцидент стався біля будинку №97 на проспекті Червоної Калини у Львові. За словами прокурора, підозрюваний вдарив в обличчя заступника начальника управління з превентивної діяльності Львівського районного управління поліції №2, унаслідок чого правоохоронець отримав травми різного типу.

Після цього, як стверджує слідство, чоловік розпилив газовий балончик в обличчя інспектору сектору превенції. Поліцейський отримав хімічний опік першого ступеня рогівки та кон'юнктиви обох очей.

Крім того, прокурор просив обрати найсуворіший запобіжний захід, зазначивши, що підозрюваний є військовослужбовцем, який із лютого перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Також, за словами сторони обвинувачення, після інциденту чоловік залишив місце події, а згодом був затриманий правоохоронцями.

Своєю чергою, адвокатка Ольга Гук просила суд відправити Олега Гаврилова під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Захист просив дозволити внесення застави у розмірі 30 прожиткових мінімумів у разі обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Під час засідання Олег Гаврилов визнав свою провину. Спочатку він заперечував, що використовував спеціально підготовлений предмет, але після перегляду матеріалів справи підтвердив, що розпилив газовий балончик.

Нагадаємо, увечері 8 липня у Львові під час мобілізаційних заходів сталася масштабна сутичка. Конфлікт виник під час перевірки військово-облікових документів чоловіка 1996 року народження, який, за даними поліції та Львівського обласного ТЦК, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Після того як чоловіка доставили до ТЦК, на місці залишилися інші військовослужбовці. За інформацією ТЦК, їх оточив агресивно налаштований натовп, який пошкодив і перекинув службовий автомобіль.

Інцидент засудили низка українських посадовців, зокрема очільник ОП Кирило Буданов, мер Львова Андрій Садовий та військова омбудсманка Ольга Решетилова. Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі обставини події перевірять Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони.