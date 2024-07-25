У МВС відповіли, коли оберуть запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, якого сьогодні затримали правоохоронні органи, уже невдовзі оберуть запобіжний захід.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Сьогодні-завтра запобіжний захід підозрюваному буде обраний", – зазначив Клименко.

Підозрюваний може бути лише виконавцем

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон – 18-річний житель Дніпра. Готуючись до злочину, він орендував у Львові щонайменше три квартири.

Наразі затриманий в руках поліції. При цьому у МВС схиляються до думки, що стрілець – лише виконавець.

. 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.