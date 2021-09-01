Підозрюють несплату податків: ДФС арештувала нерухомість бізнесмена Балашова

Державна фіскальна служба арештувала 18 об'єктів нерухомості у Києві, що належать бізнесмену та політику Геннадію Балашову. Їх орієнтовна вартість становить 200 мільйонів гривень.

Податківці підозрюють, що Балашов зловживав повноваженнями та ухилився від сплати податків й зборів.

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Балашову повідомили про підозру

Чоловік начебто протягом 2018 – 2019 років, перебуваючи в Києві, умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, сума якого сягнула понад 9,6 мільйона гривень. Балашов нібито продав майно іншим особам за заниженою ціною. Бізнесмену повідомили про підозру. Київський суд арештував його нерухомість.

Реакція Балашова

Бізнесмен обурився через таке рішення суду. Він заявив, що суддя обмежила його свободу. Стверджує, що у 2018 році квартиру продали через нотаріуса, угоду схвалив Держкоммайна.

Балашов переконує, що всі податки заплатив. Тому каже, що знову нічого не платитиме.

Текст поста Балашова:

Що зробила суддя Константинова? Обмежила мою свободу і присудила заставу в 9,6 мільйона гривень. За що? У 2018 році була продана квартира, через нотаріуса, її оцінював ліцензійний оцінювач, угоду дозволив Держкоммайна.

Нотаріус оформив угоду після сплати всіх податків. У податковій претензій немає. Але замовили справу, і Продаж квартири стала злочином з метою ухилення від податків. І заставу в 9,6 мільйона.

Вимагають до суду, тому, що це і є задум як пограбувати, принизити і покарати. Суддя продала ухвалу. Ось і вся справа, про продаж квартири. Всі хто продавав квартири в 18 – 19 році можуть отримати те ж покарання. Це і є знущання з громадян. Інвестиції? Безпека? Ні це свавілля. Я платити не буду