Підозрюють в організації проукраїнських акцій: в Енергодарі окупанти взяли в заручники людей

Триває тридцять сьомий день повномасштабного російського вторгнення до України. Окупанти тероризують людей у Запорізькій області.

Про це 1 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають місцевих.

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Людей утримують на території військової частини Нацгвардії. Енергодарців підозрюють в організації проукраїнських мітингів та підготовці диверсій проти росіян.

Працівники федеральної служби безпеки Росії проводять допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску,

– заявили у Генштабі.

Що відбувається в Енергодарі

Російська пропаганда заявляє, що під владою окупантів життя в місті налагоджується. Рашисти намагаються переконати людей, що вони вже не будуть у складі України. Росіяни також говорять про створення своїх органів правопорядку.

Існує ймовірність аварії на Запорізькій АЕС. Окупанти постійно тиснуть на працівників станції. Їм навіть заборонили приходити на роботу зі смартфонами.

Важливо – що з окупантами, які були на ЧАЕС: дивіться відео