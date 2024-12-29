У Чопі чоловік підпалив три автівки прикордонників: його затримала поліція

У Чопі, що на Закарпатті, в ніч на 28 грудня стався підпал трьох автівок, які належали прикордонникам. Підозрюваного у злочині вже виявила та затримала поліція.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпаття та телеграм-канал Віталія Глаголи.

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Що відомо про підпал автівок прикордонників у Чопі

Віталій Глагола опублікував допис, де зазначив, що, як йому стало відомо з власних джерел, 22-річний місцевий житель, на ім'я Юрій Габрикевич, підпалив три автомобілі прикордонної служби.

Постраждали Mazda, Peugeot і KIA. Це сталось із 3 по 4 ночі. Всього протягом години було спалено аж три автівки,

– написав журналіст.

Окрім того, він також опублікував фото, де можна побачити автівки, що були підпалені.



У Чопі чоловік підпалив три автівки прикордонників / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Згодом у поліції Закарпатської області розповіли, що підозрюваного затримали за "гарячими слідами". 22-річний чоловік у скоєному зізнався та пояснив, що вчинив це через давні неприязні стосунки з власниками транспортних засобів.



Чоловік підпалив автівки через неприязнь до прикордонників / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

За даними правоохоронців, наразі чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження майна та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування щодо цієї справи ще триває.