У Дніпрі спалили авто військовослужбовиці 93 ОМБр "Холодний Яр" Аліни Карнаухової

В Україні продовжують підпали авто військовослужбовців. Зокрема, у ніч проти 8 вересня невідомі спалили у Дніпрі автомобіль голови патронатної служби 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової.

Про це розповіла пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова. Поліція вже відкрила кримінальне провадження, винуватців ще не знайшли.

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Підпал авто у Дніпрі

Аліна Карнаухова прибула до Дніпра з відрядженням. Військовослужбовиця налагоджує роботу інформаційно-рекрутингового центру бригади, який, зокрема, "покликаний допомагати пораненим воїнам, родинам загиблих і зниклих безвісти".

Центр відкрили 5 вересня, а вже вночі 8 вересня невідомі підпалили автомобіль військовослужбовиці, який підрозділ використовував для бойових завдань у Донецькій області.

Спальник Дніпра. Глибокий тил… Саме тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж у спину,

– зазначила Аліна Карнаухова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Підпал автівки військовослужбовців у Дніпрі: дивіться відео

Водночас речниця 93 ОМБр зазначила, що це вже не перший випадок підпалу авто військовослужбовців бригади. Відомо також про підпал у Новомосковську Дніпропетровської області. Тоді знищили Mitsubishi Pajero Sport, який для військового купили друзі, й одночасно підпалили авто Військової служби правопорядку біля будинку неподалік.