Лавринович був не один: у Британії затримали другого підозрюваного у підпалах будинків Стармера

Невідомі вчинили підпал двох будинків і автомобіля прем'єра Британії Кіра Стармера. 13 травня у Лондоні затримали підозрюваного у цих злочинах. Ним виявився 21-річний українець Роман Лавринович.

16 травня він постав перед судом за звинуваченнями у трьох підпалах, скоєних "з наміром завдати шкоди людям". Українця залишили під вартою, передає 24 Канал.

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У справі є ще один підозрюваний

Як повідомляє Reuters, британська поліція 17 травня затримала 26-річного чоловіка в аеропорту Лутон у Лондоні. Йому інкримінуються ті самі три підпали майна Кіра Стармера.

Нагадаємо, що перший інцидент стався уночі 8 травня. Була підпалена автівка на вулиці, де розташований будинок Стармера в Кентіш-Тауні

Другий випадок трапився уночі 11 травня. Пожежники прибули місце невеликої пожежі біля вхідних дверей будинку в сусідньому Іслінгтоні.

Третій інцидент знову зафіксували в Кентіш-Тауні. У понеділок, 12 травня, сталася пожежа у приватному будинку прем'єра.

Унаслідок підпалів ніхто не постраждав, але було пошкоджено вхідні двері однієї з будівель.