Усі троє підозрюваних у підпалі будинків Кіра Стармера є українцями, – Times

У британській поліції підтвердили, що всі троє чоловіків, яких підозрюють у підпалі будинків прем'єр-міністра Кіра Стармера, є українцями. Імовірно, злочин 3 громадянина могли здійснити за попередньої змови.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times.

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Які імена трьох підозрюваних у підпалі будинків Стармера

У поліції назвали ім'я третього підозрюваного у справі про підпал будинків Кіра Стармера. Це 34-річний Петро Починок, який в інтернеті називає себе підприємцем у сфері моди. Чоловікові вже було висунуто обвинувачення.

Починка з Холловея, що на півночі Лондона, звинувачують у змові з двома чоловіками, а також "з іншими невідомими особами" з метою підпалу автомобіля та двох об'єктів нерухомості, пов'язані з прем'єр-міністром Сполученого Королівства.

34-річного українця заарештували в понеділок вранці в Челсі, на заході Лондона, співробітники контртерористичного відділу лондонської поліції.

Варто зазначити, що йдеться про три випадки підпалу, пов'язані з Кіром Стармером: підпал автомобіля Toyota Rav 4 у Кентіш-Тауні 8 травня, яка раніше належала прем'єру Британії, пожежу біля входу до будинку в Іслінгтоні 11 травня, а також займання в житловій будівлі в Кентіш-Тауні рано-вранці 12 травня.

21-річного Романа Лавриновича – українця, який живе в Сіденхемі на півдні Лондона та працює моделлю-початківцем – звинуватили у трьох епізодах підпалу з наміром створити загрозу для життя.

Ще одного підозрюваного – 26-річного Станіслава Карпюка, також початківця в модельному бізнесі, який є громадянином Румунії та уродженцем України, – у вівторок звинуватили в змові з метою підпалу.

За даними слідства, Карпюк і ще один фігурант справи, Починок, перебували в районі інциденту 8 травня, коли сталося займання авто. Лавринович, за попередніми даними, був неподалік місця події 12 травня, коли зайнявся будинок. Усі троє підозрюваних заперечують свою причетність.