"Хотіли підпалити бомбардувальники ТУ-22М": у Росії підлітків звинувачують у організації теракту

Трох російських підлітків звинувачують у організації теракту з підпалом двох стратегічних бомбардувальників Ту-22М на аеродромі в Іркутській області. Наразі юнаки перебувають у слідчому ізоляторі.

Їм загрожує до 20 років позбавлення волі, повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що стверджує слідство

Трьох підлітків звинувачують у спробі підпалу бомбардувальників на військовому аеродромі в Усольському районі Іркутської області.

На ньому базувалося два літаки ТУ-22М.

Двом юнакам було по 17 років, а третьому – 15. Їх затримали ще 18 вересня. Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі зі звинуваченням у підготовці теракту. Їм загрожує до 20 років ув’язнення.

Також відомо, що брат одного з підозрюваних воює в Україні з весни цього року.

Нагадаємо, у січні 16-річного підлітка з Дагестану звинуватили у підпалі винищувача-бомбардувальника Су-34 на військовому аеродромі "Шагол". Тоді літак згорів на день народження голови української розвідки Кирила Буданова. ГУР взяло на себе відповідальність за ту подію.