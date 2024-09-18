Їм обіцяли винагороду: на Полтавщині неповнолітні дівчата спалили військовий автомобіль

У Полтавській області двоє неповнолітніх дівчат віком 15 та 16 років підпалили придбаний волонтерами автомобіль для ЗСУ. Правоохоронці вже встановили особи зловмисниць.

Про це повідомляє Нацполіція. Начальник обласної поліції Євген Рогачов заявив, що неповнолітні виконували вказівки "куратора", який обіцяв їм фінансову винагороду.

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Неповнолітні дівчата спалили автівку придбану для ЗСУ

Оперативники поліції з'ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер,

– розповів очільник поліції області.

Для того, аби розкрити злочин залучили команду оперативників Управління карного розшуку та кримінального аналізу Головного управління поліції Полтавщини у співпраці з колегами з Кременчука. Правоохоронці швидко опрацювали великий обсяг інформації та встановили особи палійок.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Зазначається, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.



На Полтавщині неповнолітні дівчата за гроші спалили військовий автомобіль / Фото Національної поліції