Підпалив і показав у соцмережах: у Маріуполі судитимуть підлітка за наругу над прапором України

Досудове розслідування стосовно неповнолітнього мешканця Маріуполя завершено. Хлопця звинувачують у нарузі над державним символом – прапором України.

Мовиться про частину 1 статті 338 Кримінального кодексу. Карають за такий злочин в Україні, залежно від ступеня тяжкості, штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів, арештом до 6 місяців або позбавленням волі до 3 років.

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Наруга над прапором: за що судитимуть неповнолітнього у Маріуполі

7 серпня 2021 року 17-річний хлопець біля школи у кущах знайшов український синьо-жовтий прапор.

Юнак не вигадав нічого кращого і – підпалив його.

Ці протиправні дії хлопець зняв на камеру мобільного телефону, ба ще й виклав фото у соцмережі.

Прокуратура повідомила ці подробиці, а також те, що слідство у справі завершили. Обвинувальний акт вже пішов до суду. Зауважимо:

На все про все правоохоронцям знадобився місяць (про інцидент стало відомо 8 серпня).

У поліції ще 9 серпня повідомили, що через "креативне фото" почали розслідування.

І вибачення, які з'явилися у мережі згодом після резонансу від публікації, не допомогли.

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